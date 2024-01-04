2300 مريض يستفيدون من خدمات قافلة سعود الطبية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز شباب سعود، بمركز ومدينة الحسينية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي.

تأتي عمل القافلة ضمن حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ٦ عيادات تخصصية وهم "الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم أسرة، الرمد"، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٣٤٢ مريض من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣٢ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.