بيك الباتروس للفنادق تكرم المديرين فى احتفالية العيد السنوي الحادى و الثلاثون
نظمت الأمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية بحضور رجل الأعمال كامل أبو على حفل لتكريم المديرين والموظفين الذى مر عليهم ٢٥ عام داخل المجموعة التى أنشئت عام ١٩٩٢ وقد عبر المديرين و الموظفين عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم من المجموعة الأكبر على مستوى القطاع السياحي والفندقى بمصر.
وصرح رجل الأعمال كامل أبو على بأن هذا التقليد تحافظ عليه المجموعة سنويا تقديرا لمجهود كل الموظفين داخل المجموعة وأعترافا شخصيا بنجاح فكرة العمل الجماعى فى القطاع السياحى ..
الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع داخل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و أكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح ...