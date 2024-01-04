تكريم المتميزين من طلاب التربية الفنية بالإسماعيلية

بدعم ورعاية محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وفي إطار تشجيع المتميزين في المجالات المختلفة

كرم دكتور سامي فضل وكيل المديرية قيادات ومعلمين وطلاب التربية الفنية والذين حققوا المراكز الأولى في العديد من المسابقات الفنية المختلفه يرافقة الأستاذة ولاء جمعه مدير عام الشئون التنفيذية وبحضور الأستاذ امل الغرباوي موجه عام التربية الفنية.

كما تم تكريم معلمين وطلاب الي جانب عددا من الموجهين المشرفين على المسابقات و المساهمين في تميز المواهب الفنية المختلفه