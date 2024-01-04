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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 44 جنديًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

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 جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال، أعلن ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

صدمة المعركة

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن حوالي 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجريدة الورقية