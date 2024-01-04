هواوي تطلق حدث الإبداع العالمي HUAWEI GoPaint

أطلقت شركة هواوي اليوم رسميًا نشاط الإبداع العالمي GoPaint. وفي الفترة من 5 يناير 2024 إلى 29 فبراير 2024، يمكن للمشاركين عرض مهاراتهم الفنية الرقمية في نشاط عبر الإنترنت يجسد التزام هواوي بتعزيز الإبداع. يعد نشاط الإبداع العالمي HUAWEI GoPaint بمثابة منصة للأفراد المبدعين أو أي شخص متحمس للإبداع. ومن خلال أجهزة هواوي اللوحية المصممة لتقديم ميزات إبداعية مبهجة، يهدف النشاط إلى إلهام الإبداع وتمكين المزيد من الأشخاص من الانخراط في المساعي الفنية وإحياء مفهوم ’ابتكار الجمال’.

يهدف نشاط HUAWEI GoPaint إلى تشجيع الإبداع وتقديم جوائز مميزة للفائزين. يدعو النشاط المتحمسين للفن لإلهام روحهم الإبداعية وتنشيطها باستمرار من خلال استخدام فرشاة رقمية للرسم "GoPaint". سيتم مكافأة الفائزين بتمويل ابتكارهم، مع جوائز تشمل أفضل إبداع (5000 دولار، فائز واحد)، أفضل صورة (5000 دولار، فائز واحد)، أفضل رواية قصصية (5000 دولار، فائز واحد)، الجائزة الأكثر شعبية (5000 دولار، فائزان) ، وجائزة شرَفية (2000 دولار، 15 فائز).



للمشاركة في نشاط الإبداع العالمي HUAWEI GoPaint، يمكنك إرسال عملك الفني قبل الموعد النهائي للتقديم في 29 فبراير 2024 الساعة 24:00 بتوقيت بكين (توقيت جرينتش 8)، عبر إحدى الطرق التالية. الطريقة الأولى: افتح تطبيق My HUAWEI على هاتفك أو جهازك اللوحي، وقم بالتسجيل داخل التطبيق، وأرسل عملك على صفحة GoPaint في التطبيق. الطريقة الثانية: انشر عملك على Instagram أو Facebook باستخدام وسم #HUAWEIGoPaint، واذكر حساب huaweimobile الرسمي. يتكون نشاط الإبتكار العالمي HUAWEI GoPaint من ثلاث فئات فكريّة: رحلة إبداعية عبر الثقافة ومناظر المدينة والشخصيات.



يتكون نشاط الإبتكار العالمي HUAWEI GoPaint من ثلاث فئات فكريّة: الفئة الثقافية حيث تلتقي الخبرة بالإلهام والإمكانيات لا حصر لها، والفئة المدينة التي تلوّن العالم كله بخطوطها ونقاطها وضربات الفرشاة، وأخيرًا الفئة الشخصيّات التي تمنح حياتنا معنى وهدفًا من خلال أفعال اللطف والشجاعة والحب والمرونة اليومية.



يتطلب التقديم لنشاط الإبداع العالمي HUAWEI GoPaint تقديم الأعمال الفنية في ملفات JPG أو PNG بدقة dpi 300 نقطة في البوصة على الأقل وحجم ملف يصل إلى 20 ميجابايت. يجب أن يحتوي كل عمل على نص وصفي يتراوح بين 30 إلى 80 كلمة. يتم تشجيع المشاركين على مراجعة الفئات المختلفة بعناية قبل تقديم أعمالهم إلى الفئة الأكثر ملاءمة. يمكن للمشاركين باستخدام أجهزة هواوي اللوحية فقط لإنشاء الأعمال الفنية، ويمكن قبول أي طراز من الأجهزة. هذه فرصة رائعة لعرض أعمالك الفنية على مستوى عالمي وإبرازها في التطبيق ومشاركة قصصك مع العالم.