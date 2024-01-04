المشدد 3 سنوات لمروجي الحشيش فى القاهرة

قضت محكمه جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبه متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي 50 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسه المستشار وفيق محمد مكاوي وعضويه المستشارين وليد عبدالرؤوف المندراوي وحاتم محمد الزيات وأيمن يونس عبدالوهاب وأمانه سر أحمد فهمي ومحمد عبدالغني .



كشفت التحقيقات عن أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدر «الحشيش»،و الميثامفيتامين، lndazolEcarloxmides،كما حازا واحرزا سلاح أبيض «مطواه» دون مسوغ قانوني.

تبين من التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهما متلبس عند تقطيع الحشيش المخدر بالسلاح الأبيض وبتفتيشهما عثر مع المتهم الاول على جوهر «الحشيش»، ومبلغ مالي، هاتف محمول ،وعثر مع المتهم الثاني على مخدر «الإندازول، الميثامفيتامين» وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدره، المبلغ المالي حصيله ترويج تجارتهما، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما