ندوات ثقافية وقوافل رياضية بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، ووفقا لتوجيهاته للإهتمام بمراكز الشباب، وذلك بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء ، من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي ، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التى نظمتها إدارة الشباب بين دورات تدريبية ، ( تنفيذ تدريب علمنى حرفة في صناعة الإكسسوارات – وصناعة المشغولات الجلدية – تدريب عن المهارات الريادية – ورشة عمل لتنمية مهارات كتابة الرواية – ورشة عمل عن كتابة النص المسرحى) ، بالإضافة ، لعقد ندوات تثقيفية عن ، ( تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب - ندوة دينية "لا للإنتحار" ) إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية .

وأضاف "عكاشة" إلى أن إدارة تنمية النشء، في برنامج تنمية المهارات الإبداعية ، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب ، شملت ، ( البرنامج القومى الكشفى لتنمية المهارات الكشفية- رواق الأزهر للطفل والأسرة – البرنامج القومى "الفنون التراثية" – المشروع القومى "أولمبياد الطفل المصرى" – برنامج حماية النشىء من المخاطر الفكرية المستحدثة التى يتعرض لها الطفل) .

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة ، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، في ألعاب ، (الملاكمة – تنس الطاولة- المصارعة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة ، شملت الإنتقاء للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعبة كرة اليد ، ومشروع تدريب اللياقة البدنية النسور، والمشروع القومى لمراكز تدريب ألف بنت ألف حلم ، وغيرها من مراكز تدريب عن ، (التوحد، الأيتام، الفتيات ) .

وواصلت إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، تنفيذ الندوات خارج الخطة ، حيث تم تنفيذ نادى القيادات الشبابية، وندوات عن(المواطنة – التنمية – الجمهورية الجديدة) ، وإطلاق عدد من القوافل التعليمية، وعمل غرفة عمليات في الانتخابات الرئاسية 2024 .