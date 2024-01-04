تعليم الشرقية يستعد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بمقر إدارة أبو كبير التعليمية، بحضور مُديري الإدارات التعليمية بشمال المحافظة، ومديري مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

وتابع وكيل الوزارة، انتظام وإنضباط العملية التعليمية، وناقش عدد من النقاط للجوانب الإيجابية، ووضع البرامج العلاجية للجوانب السلبية والحلول المناسبة.

وناقش وكيل الوزارة استعدادات الإدارات التعليمية لأعمال الامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، وامتحانات الشهادة الإعدادية، وامتحانات النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام والفني.

ووشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الإنضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة، ووضع خطة لعمل محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحانات، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على طريقة حل نماذج الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على الإعلان عن موعد الامتحانات في ضوء تعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة، مع سرعة الإعلان عن جداول الامتحانات بمكان واضح للطلاب وأولياء الأمور على الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية والمدارس للمرحلة الإبتدائية والاعدادية والثانوية.

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة مع مراعاه الكثافات ومراجعة ومتابعة تأمين حجرة الاسئلة وحجرة الكنترول، بحيث تكون مطابقة للمواصفات ومؤمنة بأبواب حديدية، وتحقيق الإنضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.

وحث محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس.