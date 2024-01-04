محافظ بني سويف يستجيب لطلب مواطن بإزاحة كابلات كهرباء عن منزله

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا وقطاع الكهرباء، باتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية، استجابة لشكوى تقدم بها أحد أهالي قرية مازورا ، يتضرر فيها من وجود كابلات تلامس منزله،وذلك بالتنسيق مع مسؤولى هندسة كهرباء سمسطا والوحدة المحلية القروية

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذي يعقده المحافظ أسبوعياً،في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، وفي إطار القانون ووفق المتاح من إمكانات

واستمع المحافظ للإجراءات التي تمت في هذا الشأن، حيث أوضح رئيس المدينة،أن هندسة كهرباء سمسطا قامت بإحلال وتجديد العامود القديم وزرع آخر جديد يبعد عن منزل المواطن أكثر من نصف متر،ولتأمين المنزل والمنزل المجاور ، القريبين من العامودين تم عمل 2 كنسولة لإبعاد الأسلاك عن المنازل بمسافة آمنة ،وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المقررة

حضر اللقاء مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ورئيس مجلس قروي مازورا