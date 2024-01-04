خطوط جديدة للمواصلات بين العريش وباقي مدن الجمهورية

قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه يجري دراسة إعادة خطوط جديدة للمواصلات بين مدينة العريش وباقي مدن الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات الأخرى لخدمة المغتربين وأسرهم من العاملين بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الغندور، خلال اجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة إلى مراجعة جميع خطوط سير السيارات الأجرة وإضافة خطوط جديدة بعد توقفها بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية.

وأكد الغندور مناقشة تعديل خطوط سير السيارات الأجرة الداخلية بين مناطق المحافظة بعضها البعض "السرفيس الداخلي" طبقًا للمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها.

ووجه الغندور بضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن السيناوي بتوفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته للتنقل سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وشدد الغندور علي ضرورة الاستغلال الأمثل للمواقف الحضارية التي تم إنشاؤها بالمحافظة للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتعظيم إيرادات المحافظة.

ولفت الغندور أن السيد الوزير المحافظ فوض رؤساء مجالس المدن في مراجعة خطوط السير للسيارات الأجرة بالمحافظة سواء الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع إدارات المرور التابعة طبقًا للحاجة الفعلية للمواطنين والكثافة السكانية.. بجانب مراجعة تراخيص سيارات الأجرة وفقًا لمتطلبات التشغيل على خطوط السير المراد الترخيص عليها.

وأكد الغندور تكليف إدارة المواقف الجديدة والمشكلة بالقرار رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بالتنسيق مع إدارات المرور التابعة ورؤساء مجالس المدن على ضرورة دراسة إعادة فتح خطوط جديدة بالتنسيق مع المحافظات الأخرى.

واستعراض الغندور القرار رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بمهام مجلس إدارة المواقف الجديد، نظام العمل للمجلس والأحكام العامة، النظام المالي.

أوضح الغندور أنه يجري إصدار لائحة تشغيل إدارية ومالية موحدة للمشروع سيتم العمل بها فى كافة المراكز التابعة للمحافظة بعد اعتمادها من السيد الوزير المحافظ.

حضر الاجتماع كلا من، العقيد محمود شاهين مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، رؤساء مجالس المدن، مدير الشؤون المالية بالمحافظة، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، مدير النقابة العامة للسائقين بالمحافظة، مدير إدارة مواقف العريش.