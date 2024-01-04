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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"عنيك في عنينا" تهدي مستشفيات أسيوط الجامعي أحدث أجهزة علاج أمراض العيون

صناع الخير
صناع الخير

أهدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني واوركيديا للصناعات الدوائية أحدث جهازين طبيين فى مجال تشخيص وعلاج أمراض العيون لأقسام الرمد بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى فرع جامعة الأزهر بأسيوط وذلك ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمي والتى تنفذها المؤسستين تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي وضمن التعاون الممتد مع جامعة أسيوط وجامعة الأزهر بكافة فروعها على مستوى الجمهورية.

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وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن الأجهزة التى تم إهداؤها تتضمن جهاز التشخيص لامراض العيون (slit lamp) وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين بأكملها تحت تكبير عالٍ كما يسمح بقياس العمق. 

وأشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير واوركيديا ومن خلال مبادرة عنيك فى عنينا نجحا على مدار شهور عام 2023 فى إهداء 11 جهاز طبي مختلف لأقسام الرمد بـ9 مستشفيات جامعية وعامة منها وطب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والقاهرة الفاطمية ورمد الإسكندرية وأقسام الرمد جامعة سوهاج وجامعة قناة السويس والمعهد التذكاري للعيون بالجيزة فضلًا عن مستشفيات رمد دمنهور ورمد المحلة الكبري وأقسام الرمد بمستشفيات بدر بجامعة حلوان بتكلفة إجمالية وصلت 3 ملايين جنيه تقريبًا. 

أوضح عبدالفتاح أن إهداء صناع الخير وأوركيديا لأحدث الأجهزة الطبية لأقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الرمد العامة يأتى في إطار الدعم الذى نشرف بتقديمه لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون أهالينا في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون وتسليم النظارات وإجراء الجراحات المطلوبة كل ذلك بالمجان تماماً كذلك رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية من خلال تزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والتدخل الطبى لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

من جهته، أشار الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية المشرف العام على مبادرة “عنيك فى عنينا”، أن المبادرة تدخل عامها الخامس فى حربها على العمى لتصنع نموذجا رائدا للمبادرات الأهلية التى تنجز بشكل فاعل فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون الأكثر إحتياجاً فى قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقراً، وأنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشخيص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات وأن إستكمال هذا النهج من خلال تزويد أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة بأحدث الأجهزة الطبية المطلوبة تأكيدا على إيمان المبادرة والقائمين عليها بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون حتى تقوم بدورها الأمثل فى إنقاذ عيون ملايين المصريين من الإصابة بالأمراض. 

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