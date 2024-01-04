تدريب 32 موظفًا ببرنامج الإصلاح الإداري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،اليوم الخميس، برنامج الاصلاح الإداري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك لتدريب 32 موظفًا من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، خلال يومين 3،4 يناير الحالي.

وحاضر فيها الدكتور نهلة الشبعان، حيث ناقشت كيفية ادارة التغيير وطرق مواجهة الفساد الإداري واستراتيجية الاصلاح الإداري ورؤية تطويره تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وتابعت ان الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى تطبيق مشروع التحول الرقمي ، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل به، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي، إلى جانب فلسفة تعديل وتحويل جميع ملفات الأرشيفية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل المؤسسات، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية.