الطائرات تحلق في سماء العاصمة بعد استهداف أبو تقوى (شاهد)

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن كثير من الطائرات تحلق في سماء العراق بعد استهداف قائد من حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده.

الأجهزة الأمنية في حالة استنفار كبير

وأضافت أن الوضع الأمني والأجهزة الأمنية في حالة استنفار كبير، "الطائرات تجوب سماء بغداد منذ استهداف أبو تقوى أحد قادة حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي".

اجتماع أمني طارئ برئاسة محمد شياع السوداني

وتابعت أن هناك اجتماع أمني طارئ برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وسيكون هناك بيان للحكومة العراقية بشأن هذا الاستهداف على قيادي ومسؤول عسكري بطائرة مسيرة، وحركة النجباء هي واحدة شمن أكبر الحركات في العراق التابعة للفصائل المسلحة وهو ليس الاستهداف الأول.