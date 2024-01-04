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الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

التليفون الارضي
التليفون الارضي

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك من أجل سدادها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر

 وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، ليكون خلال الفترة من اليوم الرابع عشر من ديسمبر 2023، وحتى اليوم الرابع عشر من يناير 2024، حيث أصبح التسديد في الوقت الحالي من خلال نظام ربع سنوي، حيث يتم دفعها أربع مرات فحسب خلال السنة، حتى يتم العمل على أن تسدد الفاتورة كل تسعين يومًا.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الإنترنت عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات دون الحاجة للذهاب إلى السنترال التابع له الخط الأرضي وذلك من خلال الدخول على الرابط الآتي  https://billing.te.eg/ar-EG

يتم إدخال كود المحافظة 

إدخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه

الضغط على أيقونة" السداد الإلكتروني"

الضغط على خدمات "الدفع"

إدخال مجموعة من البيانات 

الضغط على أيقونة "سدد"

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طرقًا أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي تسهيلًا على عملائها، وذلك من خلال إتاحة "خدمة العملاء"، أوعن طريق "الخط الساخن" وهو 19777 للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

عقوبة عدم الدفع

وفى حالة إذا لم تسدد الفاتورة تقع غرامة على العميل بمبلغ قدره 10 جنيهات، وفي حالة تأخير دفع الغرامة بعد فرضها يتعرض الخط الأرضي للإيقاف.

طرق الدفع 

يمكن الدفع عن طريق الموقع الالكتروني للمصرية للاتصالات

كما يمكن عن طريق فروع we

منافذ الدفع الإلكتروني "فوري، سداد، مصاري، خدماتي، بي ، ممكن". 

مكاتب البريد بالمحافظات.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر

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