بيئة الشرقية تفحص 130 منشأة غذائية وصحية وصناعية

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، للتفتيش على 130 منشأة، منها 98 منشأة غذائية، 26 منشآة صناعية وحرفية، 6 محطات تموين سيارات، بمركزي الزقازيق وأبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، أن حملات التفتيش استهدفت إحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير 150 محضر ما بين «نظافة، سلامة وصحة مهنية، محاضر بيئة، عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، محاضر جنح صحية، عدم التخلص الأمن من المخلفات»، فضلاً عن إعدام 3.3 طن طن مواد غذائية عبارة عن «دقيق، مكرونة، حليب، سمن، سلطة، زبادي، صلصة، لحوم، شيكولاتة، مخلل، خل، زيت» غير صالحة للإستخدام الآدمي.

وذكر إنه تم بالإضافة إعدام 669 لتر عصائر ومشروبات غازية، وغلق عدد 8 منشآت غذائية لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية، كما تم التوصية بغلق 6 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.