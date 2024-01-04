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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

2299 شاحنة مساعدات تعبر من ميناء رفح منذ بدء العدوان

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

دخلت إلى قطاع غزة 2299 شاحنة تقل 40 ألفًا و275 طنًا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

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وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إنه تم إدخال 1563 شاحنة غذائية تحمل 26 ألفا و600.2 طن، 468 شاحنة إغاثية تحمل 8 آلاف و544.5 طن و268 شاحنة طبية تحمل 5 آلاف و129.6 طن عبر ميناء رفح البري.

ويٌشار إلى أن معبر رفح تم فتحه من قبل الجانب المصري في 21 أكتوبر الماضي من الجانب المصري بعد بقائهم لأيام على الطريق في انتظار دخول المساعدات، المعبر كان قد قصفه الجانب الإسرائيلي من قبل.

وأسفرت الجهود الدولية عن الموافقة على دخول 20 شاحنة مساعدات من معبر مدينة رفح.

فيما حذر المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية الذي يتخذ من غزة مقرا له من أن قافلة المساعدات - وهي الأولى التي يسمح لها بالدخول إلى غزة منذ أسبوعين - ليست كافية.

وقطعت إسرائيل الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن غزة بعد الـ7 من أكتوبر عقب هجوم حماس على منطقة غلاف غزة الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص بينهم عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين.

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الجريدة الورقية