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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تجدد الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان

تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف نقطة الجرداح الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وقال في بيان إن ذلك يأتي دعما للمقاومة في غزة.

كما أعلن الحزب استهداف موقع شتولا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة أيضا.


في المقابل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حديقة إيران في مارون الراس بالقطاع الأوسط ومحيط بلدة حولا جنوبي لبنان في قصف مدفعي وجوي.

وكان مسؤول محلي في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين قتلوا في وقت متأخر من الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان، مما رفع عدد خسائر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.

كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قال أمس الأربعاء في كلمة له إن إسرائيل تتحدى العالم ولا تحترم القرارات الدولية، وأضاف قائلا نحن اليوم أكثر استعدادا للمواجهة مع إسرائيل.

 

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