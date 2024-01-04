الشرقية تستجيب لـ 43 ألف شكوى واستغاثة خلال 6 سنوات

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لـ 42850 شكوى واستغاثة خلال الفترة من 1/1/2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال عام 2018 10996 شكوى كما استقبل خلال عام 2019 عدد 10780 شكوى، بالإضافة لإستقبال 7987 شكوى خلال عام 2020، فضلًا عن استقبال 8208 شكوى خلال عام 2021.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مكتب خدمة المواطنين استقبل عدد 2818 شكوى خلال عام 2022، و2061 خلال عام 2023، بإجمالى 42850 شكوى، وتم الرد علي 42850 شكوى بنسبة 100٪ .

وأكد محافظ الشرقية،أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، بالتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.