عاجل
منظمة التعاون الإسلامي يتضمن مع الصومال ضد إثيوبيا حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

txt

رئيس وزراء العراق يجدد موقف بلاده الرافض للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

txt

العراق: وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة

جدير بالذكر أنه تم إعلان مقتل أبو تقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسؤول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبو سجاد.

 ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

 مقر الحشد الشعبي

وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

الجريدة الورقية