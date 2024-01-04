جهود زراعة الشرقية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

أصدرت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حسين أحمد طلعت وكيل أول الوزارة، تقريرًا عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية خلال عام 2023.

أكدت فيه تنظيم العديد من الندوات الارشادية عن محصول القمح لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة، وبشأن النهوض بمحصول القمح تم تنظيم عدد 750 حقلًا إرشاديًا وتجميعة إرشادية على مساحة 3182 فدانًا، كما تم تنظيم عدد 8 حقول الإرشادية مزروعة بمحصول البنجر بإجمالي المساحة بلغت 90264 فدانًا.

لفت وكيل الوزارة إلى أنه خلال التكثيف المحصولي لموسم 2023، تم تنفيذ عدد 5 حقول إرشادية مزروعة بصل مُحمل مع القطن بمركزي ديرب نجم وأبو حماد صنف جيزة 20 والقطن صنف جيزة 94، وكذلك تنفيذ عدد 8 حقول تحميل السمسم على القطن بمركزي ديرب نجم والزقازيق صنف شندويل 3 والقطن صنف جيزة 94.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز لعام 2023 بلغت 211350 فدانًا على مساحة 211 فدانًا، وتم تنفيذ 83 تجميعة إرشادية بمراكز «الزقازيق، ههيا، أبو حماد، كفر صقر، أولاد صقر ديرب نجم، الإبراهيمية، منيا القمح» تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه مزروعة بالأصناف سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 179 الحديثة والمقاومة للأمراض والآفات، وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة وذات إنتاجية عالية، وتم توزيع التقاوي والتسوية بالليزر كخدمة إرشادية للمزارعين مجانًا.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية لعام 2023 بلغت 126161 فدان ذرة بيضاء و70502 فدان ذرة صفراء، وتم تنفيذ 15 حقلًا تعليميًا هجين فردى أبيض 128 و30 حقلًا تعليميًا هجين ثلاثي أصفر 368، و3 حقول مشاهدات ثلاثى أصفر و3 حقول مشاهدات فردى أصفر بمراكز مشتول السوق وأبو كبير والحسينية، وبلغت المساحة التي تم تسويتها بالليزر خدمة إرشادية تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه عدد 52 تجميعة بمساحة 636 فدان بمراكز «الزقازيق، منيا القمح، ههيا - ابو حماد، ديرب نجم، الإبراهيمية، كفر صقر، أولاد صقر» والمساحة التي تم تسويتها بالليزر وتم زراعتها بمشروع الترشيد 636 فدانًا، وبلغت الحقول التابعة للحملة القومية للذرة الشامية عدد الحقول الإرشادية 45 حقلًا إرشاديًا تعليميًا الأصناف «هجين ثلاثي 368 أصفر، هجين فردى 128 أبيض» عدد 15 مركزًا بواقع 3 حقول بكل مركز 1 أبيض، 1 أصفر.