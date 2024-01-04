تراجع أسعار السكر عالمياً فى تعاقدات مارس القادم

غرفة الصناعات الغذائية تكشف

كشفت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تراجع أسعار السكر عالميا بتعاقدات شهر مارس القادم 2024، مقارنة بالشهور الأخيرة.

وذكر تقرير متابعة الأسعار العالمية للسلع الأساسية أن الشركات المصرية تعاقدت على السكر الأبيض المكرر بتسليم شهر مارس القادم بسعر 650 دولارا للطن، مقابل 745 دولارا للطن فى تعاقدات شهر نوفمبر الماضى. وبلغت قيمة التراجع فى الأسعار 95 دولارا للطن بنسبة اقتربت من 15 فى المئة.

وأوضح التقرير انخفاض سعر السكر الخام فى تعاقدات مارس القادم ليصبح 500 دولار للطن، مقابل 602 دولار للطن فى نوفمبر 2023، بتراجع قيمته نحو مئة دولار ونسبته 15 فى المئة.

كما كشف التقرير نفسه تراجع أسعار التعاقد لكثير من نوعيات الزيوت عالميا، حيث انخفض سعر زيت النخيل لتعاقد شهر مارس القادم إلى 804 دولارات للطن، مقابل 830 دولارا للطن فى نوفمبر 2023، بانخفاض قدره 16 دولارا ونسبته 2 فى المئة.

وانخفض سعر زيت الصويا عالميا من 1131 دولارا للطن فى نوفمبر إلى 1125 دولارا للطن فى مارس القادم بانخفاض ستة دولارات فقط، وأقل من واحد فى المئة.

وكشف التقرير تراجع متوسط سعر اللحوم الحمراء عالميا من 5.2 دولار للكيلو إلى 4.9 دولار للكيلو خلال الفترة نفسها.

على الجانب الآخر سجلت بعض السلع الأساسية ارتفاعات واضحة فى تقرير المتابعة العالمى، حيث بلغ متوسط سعر القمح خلال شهر مارس القادم 235 دولارا للطن، مقابل 218 دولارا للطن فى نوفمبر الماضى، بزيادة قدرها 27 دولارا ونسبتها 12 فى المئة.

وارتفع متوسط سعر الذرة الصفراء إلى 192 دولارا للطن، مقابل 188 دولارا للطن بزيادة قدرها أربعة دولارات خلال الفترة نفسها.

أما الأرز غير المقشور فارتفع متوسط سعره من 373 دولارا للطن إلى 383 دولارا للطن بزيادة قدرها عشر دولارات.

وارتفع متوسط سعر البن من 4.6 دولار للكيلو إلى 4.6 دولار للكيلو، كما ارتفع متوسط سعر الكاكاو إلى 4.2 مقابل 4.1 دولار للكيلو خلال نفس الفترة، بينما ثبت متوسط السعر العالمى للشاى عند 2.7 دولار للكيلو الواحد.