ميلوني: 2024 سيكون عامًا معقدًا مع نمو أعلى من المتوسط الأوروبي

توقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن يكون العام الجديد 2024 "عامًا معقدًا" من الناحية الاقتصادية في سياق إقليمي وعالمي مضطرب، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أدلت ميلوني بهذه التصريحات في خطاب سنوي ختامي لـ2023 كان قد تأجل أكثر من مرة لمرور رئيسة الوزراء الإيطالية بأزمة صحية.

وقالت ميلوني: "أتمنى للجميع عامًا جديدًا سعيدًا، وأطيب التمنيات لعام سيكون معقدًا للجميع مع العديد من المواعيد النهائية المهمة، مثل الانتخابات الأوروبية والرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع".

وأوضحت "لا نعرف كيف سيكون تطور الاقتصاد الإيطالي في عام 2024: النمو المقدر أعلى من المتوسط الأوروبي"، مضيفة "أنا لا أؤيد زيادة الضرائب، بل أؤيد خفض الإنفاق العام".