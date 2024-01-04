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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ميلوني: 2024 سيكون عامًا معقدًا مع نمو أعلى من المتوسط الأوروبي

رئيسة وزراء ايطاليا
رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا مليوني

توقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن يكون العام الجديد 2024 "عامًا معقدًا" من الناحية الاقتصادية في سياق إقليمي وعالمي مضطرب، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أدلت ميلوني بهذه التصريحات في خطاب سنوي ختامي لـ2023 كان قد تأجل أكثر من مرة لمرور رئيسة الوزراء الإيطالية بأزمة صحية.

وقالت ميلوني: "أتمنى للجميع عامًا جديدًا سعيدًا، وأطيب التمنيات لعام سيكون معقدًا للجميع مع العديد من المواعيد النهائية المهمة، مثل الانتخابات الأوروبية والرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع".

وأوضحت "لا نعرف كيف سيكون تطور الاقتصاد الإيطالي في عام 2024: النمو المقدر أعلى من المتوسط الأوروبي"، مضيفة "أنا لا أؤيد زيادة الضرائب، بل أؤيد خفض الإنفاق العام".

 

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