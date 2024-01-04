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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لأمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات و المحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار .

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة ، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي في استدعاء أى  لاعب في أي  وقت خلال البطولة.

جلسة في منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية  للمنتخب كالتالي : 

"حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

 

 وتضم القائمة ايضا في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، وفي الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

الجريدة الورقية