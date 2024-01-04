جلسة في منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لأمم أفريقيا

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات و المحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار .

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة ، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي في استدعاء أى لاعب في أي وقت خلال البطولة.

جلسة في منتخب مصر

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي :

"حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

وتضم القائمة ايضا في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة، وفي الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .