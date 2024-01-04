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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: بيراميدز يخسر رهان "الأكثر دعما للمنتخب"

شبانة
شبانة

إنتقد الإعلامي محمد شبانة موقف ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بعدما تفاخر عبر السوشيال ميديا بأن نادي بيراميدز هو الأكثر دعما للمنتخب بلاعبيه بعد إنضمام مهند لاشين على حساب كوكا ليصبح في القائمة سبعة لاعبين من بيراميدز مقابل سته من الأهلي هو ما أثار الجدل في السوشيال ميديا.

 

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ما نشره ممدوح عيد يثير الفتنة بين الجماهير على إختيارات المنتخب في الوقت الذي يحتاج فيه أن إلى الدعم دون النظر إلى إنتماءات اللاعبين.

 

وأضاف شبانة أن القدر أعاد لياسر ابراهيم حقه بعدما تم استبعاده من القائمه الاولى ليعود اليها بعد اصابه اسامه جلال مدافع بيراميدز وهو ما وضعه ممدوح عيد في حرج بعد ارتفاع عدد لاعبي الاهلي مره اخرى الى ٧ لاعبين ورجوع بيراميدز الى 6 .. قبل ان يقوم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بمسح المنشور من على السوشيال ميديا.

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