السعودية تعلن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024

كشفت وزارة المالية السعودية، أن الوزير محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2024.

وذكر البيان اليوم الخميس، أن الخطة تضمنت توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية لعم 2024 إلى ما يقارب 86 مليار ريال 22.9 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي تريليون و 115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.

وكانت السعودية، قد أقرت ميزانيتها لعام 2024 مطلع ديسمبر، وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال 21.07 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات تريليون و 172 مليار ريال 312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات تريليون و251 مليار ريال (333.5 مليار دولار) العام في 2024.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21,8 مليار دولار).

كما توقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03 بالمئة فقط هذا العام.