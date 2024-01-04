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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2024

فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير2024.. بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية، يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير، لمعرفة الاستخدام وبناءً عليه دفع الفاتورة المستحقة.

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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بنسب تتراوح بين 16% و26%

فاتورة كهرباء يناير 2024

ويمكن من الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2024 من خلال اتباع عدد من الخطوات للتمكن من الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لـ فاتورة الكهرباء  لشهر يناير.

خطوات الاساتعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2024

في البدايةالدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء.

يجب اختيار الشركة التابع لها العداد.

النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال بيانات صاحب العداد 

تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

يجب تسجيل قراءة العداد 

أخيرًا الضغط على الاستعلام، وعلى الفور يظهر المبلغ المستحق للدفع.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشًا

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 68 قرشًا

الشريحة الثالثة:من 0 إلى 200 كيلووات 83 قرشًا

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات 125 قرشًا

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلو وات 150 قرشًا.

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الجريدة الورقية