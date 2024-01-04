الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المجتمع الدولي يدين تفجير كرمان جنوب إيران

إيران
إيران

أدانت المملكة المتحدة اليوم الخميس التفجير الذي وقع في مدينة كرمان جنوب إيران، قائلًا "تعازينا لأسر القتلى والجرحى"، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

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إيران: 84 قتيلًا وعشرات الجرحى في تفجيرات كرمان

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السعودية تؤكد رفضها وإدانتها لتفجيرات إرهابية استهدفت المدنيين في إيران

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: "تدين المملكة المتحدة التفجير المروع الذي وقع يوم أمس في مدينة كرمان بإيران، والذي أدى إلى مقتل العديد من الإيرانيين".

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات جراء هذه الهجمات.

وأكد الأمين العام في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن موقف مجلس التعاون ثابت ورافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.

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