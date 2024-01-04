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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

جنايات الزقازيق تُحيل مُزارع بقتل شقيقه إلى إحدى مستشفيات الطب النفسي

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، نظر القضية رقم 2319 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 2108 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، والمتهم فيها مزارع بقتل شقيقه خنقًا لخلافات بينهما، لجلسة الدور الثاني من شهر مارس المقبل، لحين عرضه على إحدى مستشفيات الطب النفسية لبيان مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الجريمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة « محمد. س» مزارع، مقيم بناحية عزبة أبو صميدة التابعة لقسم شرطة الصالحية الجديدة.

 وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المجني عليه ويدعى «مزيد» 25 عاما مزارع، حيث قام الأخير يوم 16 من يوليو الماضي، بخنق شقيقه بشال خاص به، بسبب خلافات بينهما، كون المجني عليه يتولى أمر شقيقه، ودائم معاتبته على تعاطي المخدرات، فقرر التخلص منه.

 وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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