ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

قال مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك العديد من الدعوات لمغادرة الدولة اللبنانية في ظل الظرف الراهن وخصوصا بعدما وصلت التطورات بين الجانبين المقاومة الإسلامية في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات في قلب العاصمة بيروت.

العاصمة بيروت

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة بيروت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أكثر أمانا إلا أن التهديدات وصلت العاصمة بيروت؛ وهناك مزيد من التوقعات لحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل، وهناك مخاوف كبيرة من أي أحداث أمنية قد تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الفترة المقبلة في ضوء التصعيد المستمر.

الخارجية الألمانية

وتابع أن هناك توقعات أن تسير عدد من الدول في نفس مسار الخارجية الألمانية بدعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان، مؤكدا أنه على مدار الأسابيع الماضية كثرت مثل هذه التحذيرات.