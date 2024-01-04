زيزو يُفجر الخلافات داخل مجلس إدارة الزمالك

شهد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلافات حادة بسبب تباين وجهات النظر حول العرض المقدم والجاد من الشباب السعودي لشراء أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصفة نهائية، الذي تحول إلى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى بعض أعضاء المجلس أن بيع اللاعب سيتسبب فى غضب جماهيري ضد المجلس، بينما يرى البعض الآخر ضرورة الدخول فى مفاوضات للحصول على أكبر مكسب مادى ينهى جميع أزمات القلعة البيضاء.

وترددت أنباء عن وصول وفد من نادى الشباب السعودي إلى القاهره خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع مسؤولي القلعة البيضاء لشرائه بشكل نهائى فى فترة الانتقالات الشتويه المقررة فى يناير الجارى.

ويتعرض مجلس الإدارة لصغوط كبيرة من الجماهير البيضاء لعدم التفريط في اللاعب، الذي يعتبر أحد الأعمده الأساسية والمؤثرة بين صفوف الفريق، كما يتعرض فى الوقت نفسه لضغوط أخرى من والد زيزو للموافقه على منحه فرصة الاحتراف، فى ظل العرض المغرى للاعب، والذى يمكن أن يصل إلى ٤ ملايين دولار فى الموسم الواحد، أى ما يعادل ٢٠٠ مليون جنيه، أى عشرة أضعاف ما يحصل عليه من الزمالك.

وعلمت "الوفد" أن مجلس الإدارة يشترط الحصول على ١٠ ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، بينما المبلغ المعروض حتى وقتنا هذا، بحسب تقارير سعودية، وصل إلى ٧ ملايين دولار فقط.