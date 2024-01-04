دوره تدريبية عن الزومبا والتخسيس المائي بالمنيا

نفذ مركز شباب تله، أحد مراكز الشباب التابعة، لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن الزومبا والتخسيس المائى، وذلك بحضور عدد ٧٠ مشاركًا من طلبة كلية التربية الرياضية، وأعضاء مركز الشباب، وبحضور أحمد على دكتور التأهيل والعلاج الطبيعي.

وقام الدكتور أحمد علي، محاضر الدورة التدريبية (الزومبا والتخسيس المائي)، لطلاب كلية التربية الرياضية بالشرح النظرى وعرض فيديو بشاشة العرض، والذي يوضح التنفيذ العملي، وذلك ضمن أنشطة خطة المركز عن شهر يناير ٢٠٢٤، تحت إشراف وتنفيذ أحمد عبدالرحيم إخصائي النشاط الرياضي، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبدالعظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.