فتح باب التقديم ‏لأعضاء التدريس بجامعة طنطا لشغل مهام مديري مراكز الوحدات

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز التطوير المستدام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير مركز التطوير المستدام للعملية التعليمية، مدير مركز التطوير المستدام للدراسات العليا والبحوث، ومدير وحدة التحول الرقمي، ومدير وحدة تطوير البحث العلمي، ومدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار، ومدير مركز الاستثمار الخدمي، ومدير مركز صيانة الأجهزة العلمية والطبية، ومدير مركز الخدمة العامة بكلية الحقوق.



وأوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]