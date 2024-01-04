الكابتن محمود الخطيب يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وسط أجواء من البهجة والسعادة، زار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الأقصر لدعم الأطفال المرضى.

ورافق الخطيب خلال الزيارة أحفاده، حيث تفقدوا أقسام المستشفى، برفقة الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى وعدد من الأطباء ومسؤولي العلاقات العامة.

واستقبل الأطفال الذين يتلقون علاجهم داخل المستشفى الكابتن محمود الخطيب استقبالًا حافلًا حيث التقطوا صورًا تذكارية، وقام الخطيب بالتوقيع على تي شيرتات الأهلي وأهداها للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بوجود أسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية بينهم.

وحرص الخطيب على مشاركة الأطفال اللعب، وحثهم على ضرورة الصبر وتحمل العلاج، والثقة في الله أولا في أن هذه الفترات الصعبة ستمر مشيرًا أن المستشفى توفر كافة الخدمات الطبية بجودة عالية ومن خلال اطقم طبية على أعلى مستوى.

وأشاد الخطيب بالصرح الطبي مشيرًا إلى أنه حريص على زيارة المستشفي ولقاء الأطفال المرضى مع كل زيارة للأقصر، مؤكدا أن الأهلي بكافة فروعه يفتح أبوابه للأطفال المرضى فضلا عن التعاون المستمر بين المستشفى وفرع النادي الأهلي بطيبة وإقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية في إطار الدور والمشاركة المجتمعية للأهلي مع كافة المؤسسات الخيرية والإنسانية.

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أن الكابتن محمود الخطيب أبدى إعجابه بالمستشفى وبما تقدمه من خدمات طبية مجانية، وأكد أنه وكل قيادات ولاعبي الأهلي يدعمون هذا الصرح الطبي المميز.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من الزيارات المهمة والتي أسعدت الجميع، مشيرًا أن الخطيب شارك في وضع حجر الأساس لمستشفى شفاء الأورمان وشارك أيضًا في الافتتاح ويتابع ويزور المستشفى خلال أغلب زياراته للأقصر وسبق أن لبي دعوة طفل مريض لزيارة النادي وكان الخطيب في مقدمة مستقبلية.

وأشار فؤاد أن مثل هذه الزيارات تنعكس وتؤثر إيجابيًا على الحالة الطبية للأطفال وهى دعم معنوي مهم للغاية، ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للكابتن محمود الخطيب ولكافة الداعمين للمستشفى.