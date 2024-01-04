تطهير 70% من مصارف ومساقى الري بالبحيرة

قامت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس موفق محمود سارى، بتطهير ٢٢٠٧ كم من المساقى ، ١٣١١.٢٥ كم من المصارف من إجمالي مستهدف تطهيره ٣٠٢٤.٥ كم مساقي و ١٩٩٩ كم مصارف.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن خطة التطهير تشمل تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية،حيث بلغت نسبة التطهير بمراكز المحافظة ٧٠% ووصلت النسب بمركز دمنهور إلى ٦٣% و أبو حمص ٧١.٥% و شبراخيت ٦٢% و الدلنجات ٨٧% و المحمودية ٧٣% وكفر الدوار ٤٤% و الرحمانية ٩٥.٤٥% و جناكليس ٧٢.٨٣% و كوم حمادة ٥٠.٧١% ورشيد ٨٣% و ادكو ٧٥.٦٧% و ايتاى البارود ٨٥.١٧% و حوش عيسى ٧٢% وأبو المطامير ٩٠.٢٥% .

وأشار المهندس محمود عبد المجيد هليل - مدير عام الزراعة بالبحيرة، إلى انه تم التشديد على سرعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية ، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول مع ضرورة البدء بالأكثر تضرراً بالإضافة إلى سرعة إرسال البيان اليومى للتطهير ،وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية ، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضى .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،ورفع حالة التأهب والإستعداد المستمر لإستقبال موسم الشتاء والأمطار، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية ، بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياة وإزالة المخلفات أولا بأول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .