إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبنوب وحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب حيث تم إزالة حالة تعدي بالبناء بقرية المعابدة وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمسطح 170 متر تقريباً بقرية شقلقيل وذلك خلال حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الوحدات القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ، كما تم تنفيذ 4 حالات تعدي بنطاق حي شرق تحت إشراف عبداللطيف فضالة رئيس الحي حيث تم إزالة حالتي تعدي مباني مخالفة صب قواعد وسملات وأعمدة دور أرضي حارة مسجد الدرويش والأخرى ناحية مستودع البوتاجاز بمنطقة الوليدية بحي شرق كما تم إزالة سقف الدور الخامس العلوي وسقف الدور الرابع العلوي تقسيم اليوسفي منطقة الحقوقيين بحي شرق فضلاً عن إزالة سقف الدور الثاني عشر ببرج أول تقسيم البترول بحي شرق.