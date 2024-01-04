الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الداودي يهنئ البابا تواضروس ومطران قنا بحلول عيد ميلاد السيد المسيح

مطران قنا
مطران قنا

 بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 وجاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ونيافة الأنبا بيمن مطران بنقادة وقوص وتوابعهما، ونيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، ونيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها .

مواد متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ مطران قنا بحلول ميلاد السيد المسيح

حـفيدة داوُود تـكلا لـ«الوفد»: منشآت جدى تتعرض للإهمال

تنمية الصعيد تسند لمحافظة قنا إدارة مجمع الكرنك الحرفي

مطرانية قنا تُوزع وجبات مجانية خلال عيد الميلاد للطلاب المغتربين

مـونيكـا حنا تُجـدّد المطالبات باستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

بروفيل| «كـاراس جرجس» أيقونة الوحدة الوطنية
الجريدة الورقية