محافظ المنيا يناقش آليات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، ودور العبادة للتأكد من التزامها بتوفير كافة إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل، وعبدالله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وأساتذة الجامعة، والمهندسة نجوى ناصف رئيس فرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بأسيوط، وعدد من مديرى المديريات بالمحافظة.

ناقش المحافظ، مع أعضاء اللجنة آليات توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية، بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص، موجهًا، بإعداد حصر بكافة المواقع التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لاتخاذ اللازم، وتنظيم حملات تفتيشية دورية على المنشآت (مطاعم ـ محلات) لمتابعة مدى توافر اشتراطات السلامة، والتأكد من إجراءات تأمينها ضد المخاطر، إلى جانب عقد ندوات توعية، بالمدارس، والمديريات، والمنشآت الحكومية لرفع الوعى لدى العاملين.

ووجه المحافظ، بإمداد مديرية العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجهات المنفذة لها حتى يتسنى لمفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية ، التأكد من تنفيذ الاشتراطات وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل، والتنبيه على المسئولين بمنشآت القطاع الحكومي ب، تفعيل خطة الإخلاء والطوارئ، وإجراء تجارب دورية وسيناريوهات ، للتأكد من صلاحيتها حفاظًا على أرواح العاملين، فضلًا، عن إجراء دراسة إمكانية التنسيق بين السلامة والصحة المهنية، بمديرية العمل والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف للمرور على منشآت القطاع الحكومي، للتأكد من خطة الإخلاء داخل المنشآت.

وتناول الاجتماع مهام اللجنة، والتي تشمل تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، ودراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية للجنة، للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة ، والمشاركة فى وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة، ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها ، فضلا عن إصدار نشرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية ، تتضمن تقييم برامج وخطط السلامة المهنية ومدى تحقيق المستهدف منها.