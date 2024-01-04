الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على كرمان بإيران

كرمان
كرمان

استنكرت باكستان الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة كرمان الإيرانية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى، معلنة عن تضامنها مع إيران، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

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مصر تدين الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية

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إيران: 84 قتيلًا وعشرات الجرحى في تفجيرات كرمان


وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، في منشور عبر منصة إكس ، عن حزنه العميق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح في هجوم كرمان الإرهابي.


وأكد كاكر أن باكستان تدين هذا العمل الشنيع، قائلًا: "أفكارنا وصلواتنا مع الحكومة والشعب الإيرانيين في هذا الوقت العصيب". 


وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص في انفجار قنبلتين بالقرب من قبر قاسم السليماني القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في مدينة كرمان جنوب إيران التي تشهد إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله. 

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