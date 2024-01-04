نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، وكافة المحامين، بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف النقيب في خطابه، راجيًا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والرخاء والسلام والأمان.