رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان بمقر المطرانية بفاقوس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً عيداً سعيداً يجتمع فيه المصريين جميعاً على المحبة والسلام.

جاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، و الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى والمشرف على كليات الجامعة بقطاع شمال الشرقية.

وأعرب خالد الدرندلي عن أجمل التهاني وأرق الأمنيات بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على نيافته،وعلى جميع الإخوة المسيحيين، وسائر الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أننا جميعاً أبناء وطن واحد نتعلم ونعمل من أجل تقدمه وبناءه وتنميته.

وأكد رئيس الجامعة عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والإستقرار، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

وأفصح نيافة الأنبا مقار عن امتنانه لزيارة رئيس جامعة الزقازيق والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الإنتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.