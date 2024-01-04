خلافات عائلية.. ربة منزل تحاول التخلص من حياتها بالسم بدار السلام

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها مادة سامة حال تواجدها بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية وجرى حجزها بقسم الباطنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة دار السلام بوصول "ميادة . ن . خ . م" 18 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة المركز مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول مادة سامة.



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقها "أحمد . ن . خ . م" 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل طرفهم تناولت مادة سامة لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية ونفى الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .