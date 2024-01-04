Dell تكشف عن شاشتها المنحنية بدقة 5K في CES

لقد حان وقت معرض CES تقريبًا، مما يعني أنه، من بين أشياء أخرى كثيرة، سيكون هناك قريبًا كومة من الشاشات الجديدة التي تتنافس على جذب انتباهك. تأمل شركة Dell أن تتميز شاشة UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub الجديدة عن غيرها. تم الإعلان عن هذا الطراز قبل أيام من انطلاق معرض CES 2024، وهو "أول شاشة مقاس 40 بوصة بدقة 5K معتمدة لراحة العين من فئة الخمس نجوم"، كما تدعي Dell.

تعتبر راحة العين من فئة الخمس نجوم معيارًا صناعيًا جديدًا ناشئًا عن شركة TUV Rheinland. الهدف هو تسليط الضوء على شاشات العرض التي تساعد في تقليل علامات إجهاد العين. تقول Dell إنها قامت بثلاثة أشياء للحصول على هذه الشهادة باستخدام أحدث شاشات UltraSharp. أولاً، قام بمضاعفة معدل التحديث إلى 120 هرتز للحصول على صور أكثر سلاسة. لقد تم دمج مستشعر الإضاءة المحيطة، والذي يسمح للشاشات بضبط سطوع الشاشة ودرجة حرارة اللون تلقائيًا لتتناسب مع ظروف الإضاءة. تستشهد شركة Dell بدراسات تشير إلى أن هذا يمكن أن يساعد في تقليل تكرار ظهور علامات إجهاد العين بنسبة تصل إلى 17 بالمائة.

أخيرًا وليس آخرًا، تقول Dell إنها قامت بترقية تقنية ComfortView Plus بمساعدة الإضاءة الخلفية LED المتقدمة لتقليل التعرض للضوء الأزرق من 50 بالمائة إلى أقل من 35 بالمائة. وهذا أيضًا يمكن أن يساعد في تقليل علامات إجهاد العين.

لا ينبغي لأي من ذلك أن يقلل من أداء الشاشة. تقول Dell إن UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub يحتوي على مساحة ألوان DCI-P3 / Display P3 بنسبة 99 بالمائة و1.07 مليار لون. إنها معتمدة من VESA DisplayHDR 600 وتتميز بتقنية IPS Black Panel ونسبة تباين تبلغ 2000:1.

على جبهة الاتصال، يوجد دعم Thunderbolt 4 مع ما يصل إلى 140 واط من الطاقة. يتيح اتصال Ethernet سرعات تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية، بينما يوجد منافذ HDMI 2.1 وDisplayPort 2.1. تشير Dell إلى أن منافذ USB-A وUSB-C الأمامية المنبثقة من شأنها أن تجعل من السهل توصيل أجهزتك وشحنها.

إذا كان الطراز مقاس 40 بوصة يمثل مساحة كبيرة جدًا لاحتياجاتك، فقد ترغب في التفكير في الطراز مقاس 34 بوصة من Dell. تتميز شاشة UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub أيضًا بشهادة TUV Rheinland لراحة العين من فئة الخمس نجوم وتقنية IPS Black واتصال Thunderbolt 4. ومع ذلك، فهي ليست شاشة بدقة 5K، حيث تتمتع بدقة WQHD تبلغ 2560 × 1440.

ستكون كلا الشاشتين متاحتين عالميًا بدءًا من 27 فبراير. يبدأ سعر شاشة UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub من 2400 دولار أمريكي في الولايات المتحدة و3290 دولارًا كنديًا في كندا. سيكلف الطراز مقاس 34 بوصة 1020 دولارًا في الولايات المتحدة و1400 دولارًا كنديًا.