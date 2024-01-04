ضبط مدرس شرع في التخلص من عامل بسبب الأرض الزراعية بدار السلام

أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيمن تعدى عليه نجل عمومته مدرس في العقد الرابع من العمر بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة المركز دار .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . م . م . ح" 34 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمد . ا . م . ا" 40 سنة مدرس الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقيه آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعيه بذات الناحية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .