استقرار أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، استقرارا في الأسعار لليوم الثالث علي التوالي، حيث تراوحت أسعار البوري بين مابين 100إلي 120جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلى 70 جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلى 55 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250 إلى 300 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلي 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170 إلى 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .