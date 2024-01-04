LG تطلق لوحة OLED فائقة السرعة للألعاب في CES

أعلنت شركة LG للتو أنها ستقدم شاشة ألعاب QHD OLED جديدة مقاس 27 بوصة وتردد 480 هرتز إلى معرض CES 2024 في لاس فيجاس، والتي تصفها الشركة بأنها الصناعة الأولى و"عصر جديد من OLEDS". تم تطوير هذه اللوحة بواسطة شركة LG Display، لذلك لن تكون متاحة للشراء فعليًا. وبدلاً من ذلك، سيتم بيع هذه التقنية لشركات أخرى لاستخدامها في شاشات الألعاب القادمة.

يعد 480 هرتز معدل تحديث سريعًا للغاية، وقد يكون أيضًا أمرًا مزعجًا إذا اشتريت شاشات 240 هرتز العام الماضي. تتميز شاشة OLED الأحدث هذه بدقة QHD (2560 × 1440) ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية فقط، والذي تقول LG إنه الأسرع من "أي لوحة في السوق اليوم".

تعد LG أيضًا بجودة صورة محسنة عبر تقنية META الخاصة بالشركة، ويجب عدم الخلط بينها وبين تقنية Meta الأخرى. تشتمل هذه التقنية على مجموعة عدسات صغيرة لزيادة انبعاث الضوء من لوحة OLED وتقليل الانعكاسات الخارجية. يجب أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند التنقل في بيئات اللعب الأكثر قتامة من المتوسط.

وتقول الشركة إن هذه الشاشة تنبعث منها "أدنى مستوى من الضوء الأزرق في الصناعة"، أي حوالي نصف الكمية المنبعثة من شاشات LCD القياسية. يعد هذا مفيدًا لتقليل إجهاد العين بالطبع، ولكنه يعمل أيضًا على تقليل الوميض.

تقول LG Display أن هذه اللوحة ستبدأ في الظهور في المنتجات خلال النصف الأول من العام، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الشركات الشريكة بعد. هذه ليست لوحة 480 هرتز الوحيدة التي تعرضها LG في معرض CES لهذا العام. هناك شاشة جديدة تعمل بسرعة 480 هرتز بدقة HD و240 هرتز بدقة 4K.