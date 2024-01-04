اختيار سجل ارتباط Facebook وInstagram يعني الموافقة على المزيد من استهداف الإعلانات

إذا كنت نشطًا على فيسبوك أو إنستجرام، فربما لاحظت مطالبات حول إعداد يسمى "سجل الارتباط". تتيح هذه الميزة للمستخدمين تتبع جميع الروابط التي يزورونها عبر متصفحات Facebook وInstagram داخل التطبيق.

وفقًا لـ Meta، تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتأكد من أنهم "لن يفقدوا" الرابط أبدًا. يقول إشعار داخل التطبيق حول هذه الميزة: "يمكنك العودة بسهولة إلى الروابط الأخيرة التي قمت بزيارتها من خلال نشاط تصفح Facebook الخاص بك المحفوظ الآن في مكان واحد".

ولكن، كما يشير Gizmodo، فإن هذه الميزة تمنح Meta أيضًا طريقة ملائمة لتحسين إعلاناتها المستهدفة، والتي تلقت نجاحًا كبيرًا بعد حملة Apple على تتبع التطبيقات. "ضع في اعتبارك أنه عند تشغيل سجل الارتباط، قد نستخدم معلومات سجل الارتباط من متصفح Facebook للجوال لتحسين إعلاناتك عبر تقنيات Meta،" تشير الشركة في مقالة دعم.

يتمتع Instagram بميزة مماثلة، والتي تراقب الروابط التي يزورها المستخدمون عبر متصفح التطبيق. وعلى الرغم من أنه يبدو أن العديد من المستخدمين اكتشفوا الإعدادات للتو، فقد أكد متحدث باسم Meta أن الميزات بدأت في الظهور في الصيف الماضي.

على الرغم من عدم تمكين سجل الارتباط افتراضيًا، إلا أنه نوع الإعداد الذي قد يختاره العديد من الأشخاص دون التفكير كثيرًا، خاصة وأن الشركة تسوقه كوسيلة لتجنب "فقدان" الروابط. وقد أثار ذلك قلقًا بين بعض المدافعين عن الخصوصية الذين يشعرون بالقلق من أن Meta تستخدم طرقًا خادعة بشكل متزايد لجمع البيانات حول نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه من السهل التحقق مرة أخرى مما إذا كان سجل الارتباطات ممكّنًا، وإلغاء الاشتراك إذا قمت بذلك.

على فيسبوك، سيحتاج المستخدمون إلى فتح رابط من داخل التطبيق والنقر على القائمة لفتح الإعدادات من المتصفح داخل التطبيق. ثم ابحث عن تبديل "سجل الارتباط". إذا كان قيد التشغيل، فستحتاج إلى إيقاف تشغيله، ثم التأكيد عبر النافذة المنبثقة التي تريد تعطيله.



العملية على Instagram هي نفسها إلى حد كبير: توجه إلى إعدادات المتصفح داخل التطبيق، وابحث عن "سجل الارتباط" وأكد اختيارك.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كلا التطبيقين سيحذفان سجل الارتباط الخاص بك على الفور من التطبيقات الخاصة بهما، إلا أن Meta تقول إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 90 يومًا "لإكمال عملية الحذف". وهذا يعني أن نشاط التصفح السابق الخاص بك قد يظل يلعب دورًا في إعلاناتك المستهدفة لعدة أسابيع بعد تعطيل تتبع الارتباط.

بالطبع، لا يزال لدى الشركة العديد من الطرق الأخرى لتتبع نشاطك عبر الإنترنت، لذا فإن إلغاء الاشتراك في سجل الارتباط وحده لن يكون كافيًا لاستعادة السيطرة الكاملة على بياناتك. ومع ذلك، فإن كارهي الخصوصية الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لديهم خيار آخر، على الرغم من أنه قد يكون أقل جاذبية. بدأت Meta مؤخرًا في تقديم القدرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي على إلغاء الاشتراك في إعلانات Facebook وInstagram بالكامل، مقابل رسوم شهرية باهظة إلى حد ما.