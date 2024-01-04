سقوط نصاب بالمنشاه في قبضة الأموال العامة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، من ضبط محاسب بشركة خاصة للسفريات والسياحة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على شخصين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "خالد . ر . ق . ا" 24 سنة حاصل علي دبلوم زراعة وآخر يقيمان دائرة المركز بتضررهما من " أحمد . م . ا . ا" 35 سنة محاسب بشركة خاصة للسفريات والسياحة ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما على مبالغ ماليه بزعم مقدرته علي تسفيرهما لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها .

عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .