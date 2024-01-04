الانتخابات الأمريكية 2024| ترامب يطعن للمرة الثانية على منعه من الترشح بكولورادو

تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب رسمي إلى المحكمة العليا بإبطال القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنعه ترشحه في الولاية بالانتخابات الرئاسية القادمة.

قال محامو ترامب، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه إذا لم يتم إبطال قرار محكمة ولاية كولورادو ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ أمريكا يمنع فيها النظام القضائي الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشح حزب كبير في الانتخابات الرئاسية.

أضاف المحامون أن أهلية تولي منصب لرئاسة أمريكا تعود إلى الكونجرس بشكل حصري وليس لمحكمة ولاية كولورادو الحق في النظر فيها أو اتّخاذ قرار فيها.

كان محامو ترامب طعنوا الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتّخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

اعتبرت كلا الولايتين أنّ الرئيس السابق “ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.

يوم الأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحقّ موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.