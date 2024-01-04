Twitch تعيد مراجعة إرشاداتها لحظر تضمين العري

قامت Twitch بمراجعة سياسات العري الخاصة بها مرة أخرى. كتبت أنجيلا هيسيون، نائبة الرئيس لشؤون الثقة والسلامة في Twitch، في منشور بالمدونة، إن التغيير الأخير يمنع القائمين على البث من التظاهر بأنهم "عاريون كليًا أو جزئيًا". ويأتي هذا التغيير بعد عدة أسابيع من إعلان الشركة أن منشئي المحتوى يمكنهم نشر محتوى جنسي "مُصنف بشكل مناسب"، ثم يتقلبون بعد يومين.

أضافت الشركة اللغة الجديدة إلى إرشادات مجتمعها (التي أوردتها The Verge) ردًا على اللافتات "التي تشير ضمنًا" إلى العري باستخدام أشياء موضوعة بعناية أو أشرطة رقابة أو زوايا الكاميرا. يدخل تحديث شروط Twitch حيز التنفيذ اليوم.

تحظر الشروط المعدلة أيضًا الملابس الشفافة، وتوضح أن الملابس يجب أن تكون غير شفافة تمامًا على مناطق الجسم التي تتطلب تغطية. وشدد هيسيون أيضًا على أهمية تصنيف المحتوى بشكل صحيح، بما في ذلك عند البث من بالقرب من حمام السباحة أو الشاطئ أو حوض الاستحمام الساخن، حيث يتم تخفيف شرط "التغطية الكاملة للأرداف".

تخطط Twitch في النهاية لطمس الصور المصغرة للتدفقات التي تم تصنيفها على أنها ذات موضوعات جنسية. كتب هيسيون: "على الرغم من أن معظم القائمين على البث المباشر قد صنفوا هذا المحتوى بشكل مناسب باستخدام علامة المواضيع الجنسية ويرتدون ملابس خلف الشيء أو خارج إطار الكاميرا، بالنسبة للعديد من المستخدمين، فإن الصور المصغرة لهذا المحتوى يمكن أن تكون مزعجة لتجربتهم على Twitch". تقول Twitch إنها ستقوم أيضًا بتحديث إعداداتها للسماح للمستخدمين بالتحكم في المحتوى الذي يرونه بناءً على كيفية تصنيفه.

كما هو الحال الآن، يتطلب Twitch من اللافتات تغطية الأرداف والأعضاء التناسلية و(بالنسبة للأنثى التي تقدم اللافتات) الحلمات والمناطق السفلية. تُحظر أيضًا الخطوط العريضة المرئية للأعضاء التناسلية، لكن الانقسام أمر جيد طالما كان من الواضح أن الشريط يرتدي ملابسه. ولكن قد ترغب في التحقق مرة أخرى قريبًا: بالوتيرة التي نسير بها، ربما تكون Twitch قد قامت بمراجعة سياساتها مرة أخرى بحلول الأسبوع المقبل.