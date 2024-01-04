تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره لاس بالماس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، ويحتضن اللقاء ملعب "دي جران كناريا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كوندي، بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة ولاس بالماس

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.